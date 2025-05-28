ВСУ попали под ракетный удар в Херсоне, центр города обесточен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их объекты попали под ракетный удар в Херсоне, центр города обесточен. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«Серия взрывов в Центральном районе Херсона», — отмечается в сообщении. Кроме того, уточняется, что взрывы были зафиксированы и в селе Антоновка, находящемся в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали мемориал павшим героям Великой Отечественной войны под Херсоном. Глава региона уточнил, что мемориал находился в Брилевке Алешкинского округа. По его словам, памятник получил повреждения.