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13:51, 28 мая 2025Бывший СССР

ВСУ попали под ракетный удар в Херсоне

ВСУ попали под ракетный удар в Херсоне, центр города обесточен
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и их объекты попали под ракетный удар в Херсоне, центр города обесточен. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«Серия взрывов в Центральном районе Херсона», — отмечается в сообщении. Кроме того, уточняется, что взрывы были зафиксированы и в селе Антоновка, находящемся в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали мемориал павшим героям Великой Отечественной войны под Херсоном. Глава региона уточнил, что мемориал находился в Брилевке Алешкинского округа. По его словам, памятник получил повреждения.

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