ВСУ атаковали мемориал Великой Отечественной войны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мемориал павшим героям Великой Отечественной войны под Херсоном. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
Он сообщил, что мемориал находился в Брилевке Алешкинского округа. По его словам, памятник получил повреждения.
Ранее подполье заявило о конфискации жилья у русскоязычных жителей Херсона военными ВСУ. Представитель подполья подчеркнул, что Херсон искусственно заселяется людьми с запада Украины.
До этого Сальдо сообщил, что ВСУ используют больницы в Херсоне для управления беспилотниками. «Это делается специально, чтобы наши не поражали точки, из которых ведется управление БПЛА», — объяснил он.