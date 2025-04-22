ВСУ уличили в использовании больниц в Херсоне в военных целях

Сальдо: ВСУ используют больницы в Херсоне для управления БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют больницы Херсона в военных целях. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, Киев выделяет средства якобы на ремонт многоэтажных зданий здравоохранения, с которых видна левобережная часть Херсонской области. Однако, уточнил Сальдо, ВСУ из них управляют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Это делается специально, чтобы наши не поражали точки, из которых ведется управление БПЛА», — объяснил глава региона.

Вместе с тем Сальдо высказался о результатах пасхального перемирия. Он отметил высокий уровень дисциплинированности, проявленный Вооруженными силами России.