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18:07, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Херсонской области высказались о результатах пасхального перемирия

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВС РФ проявили дисциплинированность
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска проявили высокий уровень дисциплинированности в период пасхального перемирия. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Наши военные показали дисциплинированность, это тоже достаточно непросто на таком протяжении, значит у нас четко работает связь, четко работает взаимодействие. Наши военные четко знают, что нужно делать в любую минуту», — высказался Сальдо.

По его словам, украинские войска не соблюдали пасхальное перемирие, продолжая наносить удары по гражданской инфраструктуре левобережной части региона.

Ранее в Министерстве обороны России назвали количество нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. Так, было зафиксировано 4900 случаев.

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