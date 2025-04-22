В Херсонской области высказались о результатах пасхального перемирия

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВС РФ проявили дисциплинированность

Российские войска проявили высокий уровень дисциплинированности в период пасхального перемирия. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Наши военные показали дисциплинированность, это тоже достаточно непросто на таком протяжении, значит у нас четко работает связь, четко работает взаимодействие. Наши военные четко знают, что нужно делать в любую минуту», — высказался Сальдо.

По его словам, украинские войска не соблюдали пасхальное перемирие, продолжая наносить удары по гражданской инфраструктуре левобережной части региона.

Ранее в Министерстве обороны России назвали количество нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. Так, было зафиксировано 4900 случаев.