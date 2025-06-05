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10:28, 5 июня 2025Бывший СССР

ВС России «надкусили» авиаударом здание администрации Херсона и сорвали украинский флаг

ВС России сорвали авиаударом украинский флаг со здания администрации Херсона
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудар по администрации подконтрольного Киеву Херсона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Здание оккупационной администрации в Херсоне — все. На кадрах видна работа наших военных. Наша авиационная ответочка не заставила себя долго ждать. Всю ночь и утро бойцы били по местам дислокации украинских военных и властей в Харькове, Сумах, Одессе и части Херсонской области, временно подконтрольной противнику», — говорится в публикации.

На видео, снятом российским беспилотником, запечатлены взрывы после попадания корректируемых авиационных бомб (КАБ). Украинское издание «Страна.UA» также показало в Telegram «надкусанный» фасад администрации Херсона. Вместе с тем в результате авиаудара был сорван украинский флаг.

Ранее сообщалось, что по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Полтавой был нанесен удар. По словам координатора пророссийского подполья, после этого девять грузовиков вывозили тела украинских бойцов, в числе которых были иностранные наемники.

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