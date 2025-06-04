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23:37, 4 июня 2025Бывший СССР

В подполье сообщили о сотнях погибших после удара по полигону ВСУ под Полтавой

Подпольщик Лебедев заявил о сотнях погибших после удара по полигону под Полтавой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев раскрыл последствия удара по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Полтавой. Он сообщил в своем Telegram-канале, что тела погибших вывозят грузовиками.

«Более 400 погибших. 67 опознанных иностранцев. Вывезли трупов 9 грузовиков на данный момент. (...) До сих пор идут раскопки: земля шевелится и стонет», — пишет Лебедев.

Он также отметил, что тела опознанных иностранных военных сортируют отдельно.

Ранее 4 июня стало известно, что по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ под Полтавой был нанесен ракетный удар. Отмечается, что в момент удара на полигоне находились военнослужащие, выполнявшие учебные задания.

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