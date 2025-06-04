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17:09, 4 июня 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению ВСУ

ВСУ сообщили о ракетном ударе по учебному подразделению под Полтавой
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По учебному подразделению Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Полтавой 4 июня нанесен ракетный удар. Об этом сообщается в их Telegram-канале.

«Нанесен ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия есть раненые, им оказывается медицинская помощь.

В ВСУ отметили, что «благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего».

Как отмечается в публикации, в момент удара на полигоне находились военнослужащие, выполнявшие учебные задания. Утверждается, что комплекс превентивных действий (рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги) позволил сохранить им жизни.

В украинской армии сообщили, что для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования обнародуют позже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары Киева по российским аэродромам, нанесенные 1 июня, должны помочь изменить настроение в США.

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