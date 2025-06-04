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17:04, 4 июня 2025Бывший СССР

Зеленский объяснил атаку на российские аэродромы попыткой повлиять на США

Зеленский: Атака на российские аэродромы должна изменить настроения в США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Удары Киева по российским аэродромам стратегической авиации 1 июня должны помочь изменить настроение в США. Так атаку объяснил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и так далее, — сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что представители украинской власти, работающие в США, также говорят о якобы изменении настроений американских политических элит из-за атаки.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.

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