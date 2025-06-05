В Херсоне после удара по зданию администрации произошли взрывы

В Херсоне произошли взрывы после авиаудара по зданию украинской администрации

В Херсоне после авиаудара по зданию украинской областной военной администрации (ОВА) произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне в четвертый раз раздаются взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:27. До этого о взрывах также сообщалось в 13:01 и 08:51.

Утром 5 июня российские войска нанесли авиаудар по зданию украинской администрации Херсонской области. В результате взрыва от здания оторвался украинский флаг, а также щит с гербом республики.