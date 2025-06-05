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15:44, 5 июня 2025Бывший СССР

В Херсоне после удара по зданию администрации произошли взрывы

В Херсоне произошли взрывы после авиаудара по зданию украинской администрации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

В Херсоне после авиаудара по зданию украинской областной военной администрации (ОВА) произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Херсоне в четвертый раз раздаются взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:27. До этого о взрывах также сообщалось в 13:01 и 08:51.

Утром 5 июня российские войска нанесли авиаудар по зданию украинской администрации Херсонской области. В результате взрыва от здания оторвался украинский флаг, а также щит с гербом республики.

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