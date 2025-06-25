В Ростовской области раскрыли последствия атаки украинских БПЛА

Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Ростовской области зафиксированы повреждения

Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. В результате на земле были зафиксированы повреждения, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА сбили над Таганрогом, Азовом и в Родионово-Несветайском районе. Так, в Таганроге произошло возгорание кровли на стадионе «Форте Арена». Общая площадь возникшего пожара составила 30 квадратных метров, была разрушена стена. «В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров», — уточнил Слюсарь.

Чиновник добавил, что при атаке никто не пострадал. На местах работают представители дежурных служб. Информация о последствиях все еще уточняется.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал момент уничтожения украинского БПЛА над Таганрогом.