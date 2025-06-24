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22:19, 24 июня 2025Россия

Момент уничтожения украинского БПЛА попал на видео

Shot: В Таганроге уничтожили украинский БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

В Таганроге уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в городе в районе 21:40 начала активно работать система противовоздушной обороны (ПВО), всего прозвучало как минимум шесть взрывов.

«Разрушений на земле или пожаров в городе очевидцы пока не наблюдают. Также о звуках пролетов БПЛА сообщают жители других районов области», — говорится в сообщении.

Ранее несколько взрывов прогремело в небе над Казанью. Город атаковали украинские беспилотные летательные аппараты, работает система противовоздушной обороны. Как уточняет Baza, в регионе уже более десяти часов действует режим беспилотной опасности. Кроме того, уже более трех часов не работает казанский аэропорт.

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