Момент уничтожения украинского БПЛА попал на видео

Shot: В Таганроге уничтожили украинский БПЛА

В Таганроге уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в городе в районе 21:40 начала активно работать система противовоздушной обороны (ПВО), всего прозвучало как минимум шесть взрывов.

«Разрушений на земле или пожаров в городе очевидцы пока не наблюдают. Также о звуках пролетов БПЛА сообщают жители других районов области», — говорится в сообщении.

Ранее несколько взрывов прогремело в небе над Казанью. Город атаковали украинские беспилотные летательные аппараты, работает система противовоздушной обороны. Как уточняет Baza, в регионе уже более десяти часов действует режим беспилотной опасности. Кроме того, уже более трех часов не работает казанский аэропорт.