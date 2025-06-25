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21:52, 24 июня 2025Россия

Украинские БПЛА атаковали российский регион

Над Казанью прогремело несколько взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Несколько взрывов прогремело в небе над Казанью. По информации Telegram-канала Baza, город атаковали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), работает система противовоздушной обороны.

«Над Казанью отражают атаку БПЛА. Жители слышали не менее шести взрывов в небе», — говорится в сообщении. Официальной информации пока не было, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как уточняет Baza, в регионе уже более десяти часов действует режим беспилотной опасности. Кроме того, уже более трех часов не работает казанский аэропорт.

Ранее стало известно, что в Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 БПЛА.

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