Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:34, 24 июня 2025Россия

В Воронежской области и у границ региона сбили более 40 БПЛА

Гусев: В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Воронежской области, а также у границ региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

Как уточнил политик, с утра в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 дронов. В одном из городских округов были повреждены четыре автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на подлете к Воронежу были обнаружены и сбиты несколько БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    Тикнизян забил гол в первом матче за «Црвену Звезду»

    Украинские БПЛА атаковали российский регион

    Огромный крокодил растерзал беспечного рыбака на глазах у родных

    Большинство конгрессменов США отклонило попытку запустить импичмент Трампа

    В ЕС заявили о тяжелой и дорогостоящей битве за оружие для Украины

    В Кремле раскрыли подробности общения Путина и Лукашенко

    Названы признаки неосвоенного дачного участка

    Обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат собрался уехать в Россию

    Власти Израиля удивились резкой критике от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости