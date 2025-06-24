В Воронежской области и у границ региона сбили более 40 БПЛА

Гусев: В Воронежской области и у границ региона уничтожили более 40 БПЛА

Более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Воронежской области, а также у границ региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

Как уточнил политик, с утра в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 дронов. В одном из городских округов были повреждены четыре автомобиля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на подлете к Воронежу были обнаружены и сбиты несколько БПЛА.