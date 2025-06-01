На подлете к российскому городу уничтожили несколько беспилотников

На подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Данные о разрушениях на земле уточняются, добавил он.

Гусев также проинформировал о сохранении режима опасности атаки БПЛА в российском регионе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников. Как рассказали местные жители, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов, в одном из районов виден густой черный дым.