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00:11, 2 июня 2025Россия

На подлете к российскому городу уничтожили несколько беспилотников

На подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Данные о разрушениях на земле уточняются, добавил он.

Гусев также проинформировал о сохранении режима опасности атаки БПЛА в российском регионе.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников. Как рассказали местные жители, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов, в одном из районов виден густой черный дым.

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