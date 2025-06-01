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00:00, 2 июня 2025Россия

ВСУ атаковали Курск

Shot: ВСУ атакую беспилотниками Курск, в городе слышны взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Курске

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали местные жители, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов, в одном из районов виден густой черный дым. По информации канала, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают воздушные цели.

О взрывах в Курске также пишет Telegram-канал Mash. По его данным, в результате атаки на город загорелись два дома на улицах Светлая и Коммунальная.

Официальных комментариев касательно произошедшего пока не поступало. Информация о пострадавших отсутствует.

Вечером в воскресенье, 1 июня, около семи беспилотников сбили рядом с Курской атомной электростанцией (АЭС). Подробности не сообщались.

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