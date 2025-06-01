Shot: ВСУ атакую беспилотниками Курск, в городе слышны взрывы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курск с помощью реактивных беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали местные жители, в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов, в одном из районов виден густой черный дым. По информации канала, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают воздушные цели.

О взрывах в Курске также пишет Telegram-канал Mash. По его данным, в результате атаки на город загорелись два дома на улицах Светлая и Коммунальная.

Официальных комментариев касательно произошедшего пока не поступало. Информация о пострадавших отсутствует.

Вечером в воскресенье, 1 июня, около семи беспилотников сбили рядом с Курской атомной электростанцией (АЭС). Подробности не сообщались.