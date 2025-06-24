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16:56, 24 июня 2025Россия

Украинские беспилотники вновь долетели до Пензенской области

Губернатор Мельниченко заявил, что над Пензенской областью сбиты два БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь долетели до Пензенской области. Об этом следует из сообщения главы региона Олега Мельниченко в Telegram.

По словам чиновника, в небе над областью были сбиты два беспилотника. «Жертв и разрушений нет. Прошу не верить слухам и не поддаваться панике», — заявил Мельниченко. Из сообщений губернатора следует, что суммарно по региону было выпущено четыре БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расстояние от границы с Украиной до Пензенской области составляет около 500 километров.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Ракета также была сбита системой противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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