Украинские беспилотники вновь долетели до Пензенской области

Губернатор Мельниченко заявил, что над Пензенской областью сбиты два БПЛА ВСУ

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь долетели до Пензенской области. Об этом следует из сообщения главы региона Олега Мельниченко в Telegram.

По словам чиновника, в небе над областью были сбиты два беспилотника. «Жертв и разрушений нет. Прошу не верить слухам и не поддаваться панике», — заявил Мельниченко. Из сообщений губернатора следует, что суммарно по региону было выпущено четыре БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расстояние от границы с Украиной до Пензенской области составляет около 500 километров.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по России ракету «Нептун». Ракета также была сбита системой противовоздушной обороны.