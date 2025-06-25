Над российскими регионами уничтожили 22 украинских беспилотника

Минобороны: За полтора часа над российскими регионами сбиты 22 украинских БПЛА

За полтора часа над регионами России сбиты 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Речь идет о периоде с 16:10 до 19:50 по московскому времени. Уточняется, что 13 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, четыре сбили над Белгородской областью, три — над Саратовской областью и по одному — над Самарской областью и Татарстаном.

Ранее силы ПВО за час уничтожили семь украинских беспилотников над тремя южными регионами России.