Над южными регионами России уничтожили украинские беспилотники

Минобороны: Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над тремя регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за час уничтожили семь украинских беспилотников над тремя южными регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что семь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени. В частности, четыре беспилотника сбиты над территорией Волгоградской области, два — над Астраханской областью и еще один — над территорией Ростовской области.

В ночь на 22 июня уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами России. Девять беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, а также по одному устройству над Смоленской областью и Республикой Крым.