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11:58, 14 июля 2025Мир

В США рассказали о плане доступа к замороженным российским активам

Блюменталь: Европейские лидеры разрабатывают план по доступу к активам России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Европейские лидеры разрабатывают план по доступу к замороженным российским активам. Об этом рассказал сенатор США и автор проекта санкций против России Ричард Блюменталь в интервью CBS.

По его словам, лидеры стран Европы хотят получить доступ хотя бы к части активов. Политик отметил, что доступ к пяти миллиардам долларов, конфискованным США, также может быть получен.

«Думаю, что пришло время это сделать», — подчеркнул американский сенатор. Он также заявил, что европейские лидеры «абсолютно солидарны» с Вашингтоном в вопросе санкций.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал ряд стран за экономическое сотрудничество с Россией и анонсировал скорое введение ответных мер. В своем заявлении он акцентировал внимание на Индии, которая, по его словам, покупает российскую нефть по низким ценам, а потом «перепродает ее». Кроме того, спикер пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они «сильно пострадают, если продолжат помогать» президенту России Владимиру Путину.

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