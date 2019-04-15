Россиян оставили без полноценного дубляжа финала «Игры престолов»

В эпизодах финального сезона «Игры престолов» неделю не будет многоголосого дубляжа на русском. Как сообщает TJournal, сервис «Амедиатека», дистрибьютор в России, объяснил это требованиями безопасности американского телеканала HBO, который снимает и выпускает сериал.

Премьера восьмого, финального сезона состоялась в ночь на 15 апреля. Зрители пожаловались на плохую озвучку первого эпизода по сравнению с предыдущими. Во время просмотра сквозь русскоязычную речь был слышен английский оригинал. Такая разновидность озвучивания называется закадровым переводом. Заранее об изменениях в озвучке пользователей сервиса не предупреждали.

Серия вышла на «Амедиатеке» одновременно со всем миром. На странице «Игры престолов» в настоящее время указано, что «серии восьмого сезона сначала выходят в многоголосой озвучке, дубляж — через 7 дней». Дубляжом и дальше продолжит заниматься студия озвучания «Кравец».

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В «Амедиатеке» сообщили, что задержка дубляжа связана с каналом HBO, который передает материалы по сериалу в «очень сжатые сроки». «С этим связано привлечение студии "Новамедиа", которая оперативно готовит озвучку с шестью голосами, в то время как "Кравец" отвечает за 20-голосый дубляж, который будет появляться к выходу каждой следующей серии», — рассказали представители сервиса.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис DirecTV Now «по ошибке» выпустил первую серию восьмого сезона на четыре часа раньше запланированной премьеры. Серия была доступна к просмотру все четыре часа до премьеры HBO.

В России эксклюзивными правами на показ обладает «Амедиатека». В ночь премьеры сезона у многих пользователей возникли проблемы с доступом к сайту. Сервис заработал спустя 40 минут после премьеры, в 4:40 по московскому времени.

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