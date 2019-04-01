Перечислены самые опасные для пользователей пиратские сериалы

Хакеры выдавали вредоносные программы за пиратские записи популярных телесериалов. Как сообщили сотрудники «Лаборатории Касперского», наибольшее число заражений пришлось на поклонников «Игры престолов».

Поддельные файлы, выдаваемые за серии саги, составили 17 процентов от общего числа в 2018 году. При этом последний сезон сериала вышел годом ранее (тогда аналогичный показатель достиг 22 процентов). Чаще всего киберпреступники встраивали вредное ПО в первую и последнюю «серии».

Жертвами вирусов, распространяемых под видом известного сериала, стала 21 тысяча юзеров. Они получили на свои устройства вредоносные загрузчики, трояны и рекламные программы.

Несколько реже, чем «Игру престолов», кибепреступники подделывали пиратские эпизоды телешоу «Ходячие мертвецы». Также среди опасных сериалов, вместо которых часто попадаются вирусы, эксперты называют «Сверхъестественное», «Теорию большого взрыва» и «Анатомию страсти».

Исследователи в области кибербезопасности рекомендовали юзерам пользоваться проверенными видеосервисами. Также они обратили внимание на то, что важно следить за расширением файлов: преступники нередко выдают формат .exe за видеозаписи. Специалисты посоветовали не верить «ранним» утечкам серий и смотреть эпизоды по мере их официальных релизов.

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