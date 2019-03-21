Найден способ взломать сайты через PDF-файлы

Анонимный хакер, скрывающийся под псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость. В своем блоге он описал, как злоумышленники могут взломать сайты, воспользовавшись этой брешью.

Библиотека TCPDF используется множеством сайтов: с ее помощью код HTML можно преобразовать в PDF-документ. Для того чтобы воспользоваться уязвимостью, киберпреступники должны либо вмешаться в процесс генерации, либо самостоятельно встроить в HTML вредоносный код.

Ошибка получила код CVE-2018-17057. Использовать брешь в атаке достаточно сложно, однако в случае успеха хакеры получают полный контроль над скомпрометированным сайтом.

Белый хакер Polict обнаружил проблему в TCPDF еще летом 2018 года и сообщил о находке сотрудникам компании-производителя. Для устранения ошибки им пришлось дважды обновлять свой продукт.

Ранее стало известно об атаках новой версии вируса Mirai. В нее вошло 27 эксплоитов, которые используют брешь в защите устройств.

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