Мощное интернет-оружие усилилось и атаковало новые устройства

В сети обнаружен новый вариант опасного вируса Mirai. В него входит 27 программ-эксплоитов, использующих уязвимости в защите. О находке сообщили сотрудники компании Palo Alto Networks.

Новыми целями стали коммерческие устройства интернета вещей — телевизоры и устройства для работы с презентациями. Помимо них, Mirai по-прежнему атакует серверы, роутеры и умные гаджеты.

Ранее вирус использовал для взлома в основном метод подбора логина и пароля. Список таких данных, автоматически применяемый к атакуемым устройствам, был расширен. Помимо этого, почти половина из обнаруженных эксплоитов ранее не встречалась в арсенале злоумышленников.

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Сообщается, что новые возможности дают ботнету большую поверхность для атаки. В частности, взлом корпоративных сетей может увеличить пропускную способность для DDoS-атак. Это автоматически усилит ботнет.

В конце октября 2018 года стало известно, что один из создателей Mirai по имени Парас Джа (Paras Jha) был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и штрафу в 8,6 миллиона долларов. Министерство юстиции США сообщило, что он был признан виновным в запуске DDoS-атак.

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