Создатель самого мощного интернет-оружия заплатит миллионы долларов

Один из авторов опаснейшего ботнета Mirai Парас Джа (Paras Jha) получил новый приговор за запуск DDoS-атак, согласно которому он обязан провести шесть месяцев под домашним арестом и заплатить 8,6 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Следствие установило, что в ноябре 2014 года Джа неоднократно устраивал атаки на серверы своего университета, выводя их из строя как минимум четыре раза. Эти серверы поддерживали работу портала учебного заведения, который использовался десятками тысяч сотрудников, преподавателей и студентов.

При DDoS-атаках Джа не преследовал финансовые цели: в одном случае он хотел отложить регистрацию специалистов для продвинутого курса информатики, в другом — перенести важный экзамен на другую дату.

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Более того, атаки Джа сопровождались резкими замечаниями о низком обеспечении безопасности университета. Об этом он писал на своей странице в Twitter под ником Exfocus. Из-за действий Джа учебное заведение понесло убытки в размере от 3,5 миллиона до 9,5 миллиона долларов.

В декабре 2017 года Джа вместе с двумя друзьями-студентами Далтоном Норманом (Dalton Norman) и Джозая Уайтом (Josiah White) признался в создании одного из самых опасных ботнетов Mirai. В 2016 году это кибероружие вывело из строя множество крупных сайтов. Поначалу студенты хотели подзаработать на онлайн-игре Minecraft, однако позднее осознали всю мощь их самодельного ботнета.

Авторам Mirai удалось избежать тюремного заключения, так как они помогли агентам ФБР в поимке других киберпреступников. Создатели ботнета получили по пять лет испытательного срока и 2,5 тысячи часов общественных работ. Кроме того, студентов заставили выплатить 127 тысяч долларов и отказаться от крупных сумм в криптовалюте.

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