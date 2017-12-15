Любители Minecraft признались в создании мощного оружия против интернета

Американские хакеры-студенты Далтон Норман (Dalton Norman), Парас Джа (Paras Jha) и Джозая Уайт (Josiah White) признались в создании одного из самых вредоносных ботнетов сети — Mirai, который в 2016 году вывел из строя множество крупных сайтов. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает Business Insider.

По словам агентов Федерального бюро расследований (ФБР), студенты придумали ботнет с целью подзаработать на создании, защите и нападении на серверы компьютерной онлайн-игры Minecraft. «Они разработали Mirai, чтобы просто отхватить кусок рынка Minecraft, но затем поняли, насколько мощный инструмент им удалось построить», — пояснили они.

В ФБР отметили, что молодые люди собирались устраивать DDoS-атаки на серверы конкурентов, тем самым заставляя игроков пользоваться дружественными им площадками, которые они в то же время планировали защищать. В итоге трио организовало DDoS-компанию и использовало Mirai чтобы сокрушить своего главного конкурента — веб-хостинг OVH, который рухнул после серии атак ботнета. «Это было рассчитанное бизнес-решение, цель которого —избавиться от конкурента», — заметил один из следователей.

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Чтобы избежать повышенного внимания агентов ФБР, Норман, Джа и Уайт опубликовали исходный код Mirai в сети, и это позволило другим хакерам не только воспользоваться мощностью ботнета, но и усовершенствовать его. В итоге под DDoS-атакими рухнуло множество крупных ресурсов, среди которых оказались GitHub, Spotify, Twitter и Reddit.

Minecraft — инди-песочница, которая пользуется огромной популярностью среди пользователей. Ежемесячно в нее играют более 55 миллионов человек, которые регулярно платят реальные деньги администрации сервиса за аренду пространства для строек или покупки специальных инструментов. По информации ФБР, владельцы серверов Minecraft зарабатывают около 100 тысяч долларов в месяц.

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