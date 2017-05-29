Хакер, который смог

Обычный сисадмин Джейсон Катц, просиживающий штаны в государственных лабораториях США, однажды вдохновился идеей цифровой свободы и попытался помочь WikiLeaks с расшифровкой архива. В интервью Motherboard он рассказал, как это превратило его жизнь в череду нескончаемых арестов и обысков. Почему американские спецслужбы вынудили программиста бежать в Исландию и как это привело к расцвету пиратства — рассказывает «Лента.ру».

Какой-то сисадмин

В 2009 году Джейсон Скотт Катц работал системным администратором в Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США на Лонг-Айленде и одновременно участвовал в проекте по анализу данных для Большого адронного коллайдера в Швейцарии.

Рядовой сисадмин, Катц периодически посиживал в чатах любителей интернет-свободы. Анонимы называли себя членами некой организации WikiLeaks, успели опубликовать пару секретных материалов и даже засветились в новостях. Кацу нравилась идея основателя проекта Джулиана Ассанжа заставить американские власти изменить свое отношение к государственной тайне и сделать эту информацию более открытой.

В одной из зашифрованных бесед неизвестный активист сбросил Катцу архивированный файл и попросил подобрать к нему пароль. Не зная, что внутри и чем это может закончиться, тот скачал файл и простенький дешифратор, предпринял неудачную попытку и бросил эту затею.

Джейсон Катц разделял идеи Джулиана Ассанжа Фото: Tolga Akmen / Globallookpress.com

Тогда Катцу казалось, что помощь WikiLeaks — отличная возможность не просто восхищаться безликими шифропанками и борцами за всеобщую свободу и справедливость, а стать одним из них. Кто именно передал ему файл — так и осталось неизвестным, к тому же Катц быстро забыл об этом и продолжил заниматься своими делами.

Спустя четыре месяца WikiLeaks опубликовали материалы, из-за которых об организации заговорил весь мир. На сайте появилась 39-минутная видеозапись, названная «Сопутствующее убийство». На ней два американских вертолета открыли огонь по жителям Багдада, в результате чего погибли от 12 до 18 человек, в том числе два репортера Reuters, женщины и дети.

Ролик вызвал колоссальный общественный резонанс. В СМИ инцидент называли военным преступлением, говорили, что армия США стреляет по безоружным или вообще не имеет представления о том, по кому ведет огонь.

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«Сопутствующее убийство» — лишь часть из тысяч засекреченных документов, которые передал организации военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг. За разглашение гостайны информатор провел в тюрьме больше четырех лет и вышел оттуда после помилования уже в облике девушки — Челси Элизабет Мэннинг.

На слушаниях по делу Мэннинга был упомянут и Джейсон Скотт Катц, на рабочем компьютере которого следователи нашли тот самый файл с секретной информацией.

Спустя пару месяцев после громких публикаций WikiLeaks Катц сменил место работы после неприятного происшествия. Во время рождественских каникул один из его коллег, «приезжий из Азии», остался в кампусе, у него случился нервный срыв, и он попытался сжечь свою комнату. Когда его нашли сотрудники службы безопасности, он нес бессвязный бред и упомянул о Катце. После того как остальные сотрудники вернулись на работу, в связи с инцидентом было решено проверить запароленные компьютер и ноутбук Катца, но сисадмин отказался открывать их в присутствии службы безопасности. Его уволили. Как он считает, начальству не понравилось его неповиновение и скрытность.

Хакер-предатель

ФБР узнало об информаторе WikiLeaks Брэдли Мэннинге от хакера Эдриана Ламо, который активно общался с борцами против правительственного произвола. Однажды в откровенном разговоре Мэннинг выложил Ламо историю о мощном сливе, а тот направил агентам ФБР все логи их разговоров.

Каким-то образом предатель узнал, что к расшифровке секретных файлов привлекали и Катца. Судя по документам дела, в руках сисадмина оказался архив с видеороликом, на котором запечатлены убийства сотни гражданских в афганской деревне в мае 2009 года. WikiLeaks его не опубликовал, поскольку архив не удалось расшифровать.

Пока ФБР проверяло компьютер Катца на его старой работе, он уже обосновался в новом офисе, наслаждался бесплатными обедами, корпоративными вечеринками на крыше и годовой зарплатой в 75 тысяч долларов.

Несмотря на это благополучие, его вновь потянуло на приключения: он нашел вакансию в стартапе, обосновавшемся в Исландии. В феврале 2011 года Катц отправился туда на собеседование и был полон решимости в ближайшее время присоединиться к новой талантливой команде.

Катц решил еще несколько месяцев поработать в Нью-Йорке, а затем готовиться к переезду. В марте сотрудники ФБР пришли к Катцу в офис. Оказалось, что уже полгода за ним следят, и поездка в Исландию насторожила федералов: именно там Ассанж и команда WikiLeaks готовили к публикации документы, переданные им Мэннингом.

Кадр из опубликованного WikiLeaks ролика «Сопутствующее убийство» Кадр из фильма «Сопутствующее убийство»

Сидя на рабочем месте, Катц увидел трех приближающихся незнакомцев, инстинктивно вскочил со стула и направился к кулеру. Один из визитеров закричал «Это ФБР, вы не арестованы!», а другой схватил ноутбук. После этого Катц предложил гостям поговорить в конференц-зале, и только потом буркнул что-то вроде «Мне нужно поговорить со своим адвокатом».

Нашествие ФБР

Оказалось, что агенты ФБР не были заинтересованы в самом Катце: они передали ему документ, в котором фигурировали имена Джулиана Ассанжа, его друга и соратника Джейкоба Эпплбаума, а также упоминался WikiLeaks. Растеряный Катц нашел адвоката через известного интернет-активиста из «Фонда электронных рубежей» Рейни Рейтмана, с которым он познакомился на форуме хакеров.

Пока вежливые мужчины пытались объяснить Катцу, что им нужны доказательства против сторонников WikiLeaks, происходило невообразимое: спецслужбы обыскивали его дом и конфисковали все электронные устройства; обыск проходил и в доме семьи его девушки; у соседа отобрали ноутбук; агент ФБР что-то вытаскивал из машины Катца, припаркованной у квартиры подруги.

Через пару дней очередь дошла до родителей Катца: его отцу позвонил агент ФБР и попытался завязать разговор, но тот отказался говорить без адвоката. Сотрудник бросил трубку и больше никогда не звонил. Досталось и брату: его вывели из рабочего офиса и несколько часов допрашивали в штаб-квартире бюро.

Катца уволили с работы, и еще пару месяцев он наблюдал за тем, как агенты являлись к каждому, кто хоть немного был с ним знаком. Его девушку уговорили участвовать в судебном процессе по делу WikiLeaks, несмотря на то, что она ничего не знала ни о самой организации, ни о связях с ней Джейсона Катца.

Биргитта Йонсдоттир (слева) — бывший сотрудник WikiLeaks, известная интернет-активистка Фото: Reuters

Катц так и не согласился на дачу показаний и всеми силами старался ускорить свой переезд в Исландию. Как только он покинул Штаты, предатель Ламо начал трубить о том, что Катц с позором бежал из страны, опасаясь судебного преследования.

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Чтобы оформить визу в Исландию, Катц покорно отправил свои отпечатки пальцев в ФБР. Через несколько месяцев без лишних вопросов он получил разрешение на выезд и отправился на новое место работы, а затем вместе с исландским политиком и бывшим сотрудником WikiLeaks Биргиттой Йонсдоттир и другими активистами основал «Пиратскую партию».

На первых же парламентских выборах партия, выступающая за свободу в интернет-пространстве, набрала более пяти процентов голосов и заняла три депутатских кресла. На последних выборах в парламент Исландии в 2016 году за «пиратов» проголосовали 15 процентов избирателей, что дало им возможность взять 10 из 63 мест.

Джейсон Катц, сам того не подозревая, оказался у истоков создания самой успешной пиратской партии в мире, выступающей за открытое государство, легализацию наркотиков и порнографии, за мир, в котором граждане сами управляют своей страной.