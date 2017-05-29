Интернет и СМИ
 
Последние новости
Предложено неожиданное объяснение отсутствия внеземных цивилизаций
СМИ узнали о признании бывшим главой Удмуртии своей причастности к взяткам
Мужская сборная России по волейболу обыграла Эстонию и вышла на ЧМ
В Сеуле сообщили о запуске северокорейской ракеты
Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик
Морская авиация России получила первые два Су-30СМ производства 2017 года
Националисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе
Популярные новости
Предложено неожиданное объяснение отсутствия внеземных цивилизаций
Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик
Националисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе
Морская авиация России получила первые два Су-30СМ производства 2017 года
В Сеуле сообщили о запуске северокорейской ракеты
Боярский прокомментировал увольнение Луческу из «Зенита»
Медведев похвастался тридцатью подтягиваниями в школьные годы

Хакер, который смог

Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Frank Augstein / AP

Обычный сисадмин Джейсон Катц, просиживающий штаны в государственных лабораториях США, однажды вдохновился идеей цифровой свободы и попытался помочь WikiLeaks с расшифровкой архива. В интервью Motherboard он рассказал, как это превратило его жизнь в череду нескончаемых арестов и обысков. Почему американские спецслужбы вынудили программиста бежать в Исландию и как это привело к расцвету пиратства — рассказывает «Лента.ру».

Какой-то сисадмин

В 2009 году Джейсон Скотт Катц работал системным администратором в Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США на Лонг-Айленде и одновременно участвовал в проекте по анализу данных для Большого адронного коллайдера в Швейцарии.

Рядовой сисадмин, Катц периодически посиживал в чатах любителей интернет-свободы. Анонимы называли себя членами некой организации WikiLeaks, успели опубликовать пару секретных материалов и даже засветились в новостях. Кацу нравилась идея основателя проекта Джулиана Ассанжа заставить американские власти изменить свое отношение к государственной тайне и сделать эту информацию более открытой.

В одной из зашифрованных бесед неизвестный активист сбросил Катцу архивированный файл и попросил подобрать к нему пароль. Не зная, что внутри и чем это может закончиться, тот скачал файл и простенький дешифратор, предпринял неудачную попытку и бросил эту затею.

Тогда Катцу казалось, что помощь WikiLeaks — отличная возможность не просто восхищаться безликими шифропанками и борцами за всеобщую свободу и справедливость, а стать одним из них. Кто именно передал ему файл — так и осталось неизвестным, к тому же Катц быстро забыл об этом и продолжил заниматься своими делами.

Спустя четыре месяца WikiLeaks опубликовали материалы, из-за которых об организации заговорил весь мир. На сайте появилась 39-минутная видеозапись, названная «Сопутствующее убийство». На ней два американских вертолета открыли огонь по жителям Багдада, в результате чего погибли от 12 до 18 человек, в том числе два репортера Reuters, женщины и дети.

Ролик вызвал колоссальный общественный резонанс. В СМИ инцидент называли военным преступлением, говорили, что армия США стреляет по безоружным или вообще не имеет представления о том, по кому ведет огонь.

«Сопутствующее убийство» — лишь часть из тысяч засекреченных документов, которые передал организации военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг. За разглашение гостайны информатор провел в тюрьме больше четырех лет и вышел оттуда после помилования уже в облике девушки — Челси Элизабет Мэннинг.

На слушаниях по делу Мэннинга был упомянут и Джейсон Скотт Катц, на рабочем компьютере которого следователи нашли тот самый файл с секретной информацией.

Спустя пару месяцев после громких публикаций WikiLeaks Катц сменил место работы после неприятного происшествия. Во время рождественских каникул один из его коллег, «приезжий из Азии», остался в кампусе, у него случился нервный срыв, и он попытался сжечь свою комнату. Когда его нашли сотрудники службы безопасности, он нес бессвязный бред и упомянул о Катце. После того как остальные сотрудники вернулись на работу, в связи с инцидентом было решено проверить запароленные компьютер и ноутбук Катца, но сисадмин отказался открывать их в присутствии службы безопасности. Его уволили. Как он считает, начальству не понравилось его неповиновение и скрытность.

Хакер-предатель

ФБР узнало об информаторе WikiLeaks Брэдли Мэннинге от хакера Эдриана Ламо, который активно общался с борцами против правительственного произвола. Однажды в откровенном разговоре Мэннинг выложил Ламо историю о мощном сливе, а тот направил агентам ФБР все логи их разговоров.

Каким-то образом предатель узнал, что к расшифровке секретных файлов привлекали и Катца. Судя по документам дела, в руках сисадмина оказался архив с видеороликом, на котором запечатлены убийства сотни гражданских в афганской деревне в мае 2009 года. WikiLeaks его не опубликовал, поскольку архив не удалось расшифровать.

Пока ФБР проверяло компьютер Катца на его старой работе, он уже обосновался в новом офисе, наслаждался бесплатными обедами, корпоративными вечеринками на крыше и годовой зарплатой в 75 тысяч долларов.

Несмотря на это благополучие, его вновь потянуло на приключения: он нашел вакансию в стартапе, обосновавшемся в Исландии. В феврале 2011 года Катц отправился туда на собеседование и был полон решимости в ближайшее время присоединиться к новой талантливой команде.

Катц решил еще несколько месяцев поработать в Нью-Йорке, а затем готовиться к переезду. В марте сотрудники ФБР пришли к Катцу в офис. Оказалось, что уже полгода за ним следят, и поездка в Исландию насторожила федералов: именно там Ассанж и команда WikiLeaks готовили к публикации документы, переданные им Мэннингом.

Сидя на рабочем месте, Катц увидел трех приближающихся незнакомцев, инстинктивно вскочил со стула и направился к кулеру. Один из визитеров закричал «Это ФБР, вы не арестованы!», а другой схватил ноутбук. После этого Катц предложил гостям поговорить в конференц-зале, и только потом буркнул что-то вроде «Мне нужно поговорить со своим адвокатом».

Нашествие ФБР

Оказалось, что агенты ФБР не были заинтересованы в самом Катце: они передали ему документ, в котором фигурировали имена Джулиана Ассанжа, его друга и соратника Джейкоба Эпплбаума, а также упоминался WikiLeaks. Растеряный Катц нашел адвоката через известного интернет-активиста из «Фонда электронных рубежей» Рейни Рейтмана, с которым он познакомился на форуме хакеров.

Пока вежливые мужчины пытались объяснить Катцу, что им нужны доказательства против сторонников WikiLeaks, происходило невообразимое: спецслужбы обыскивали его дом и конфисковали все электронные устройства; обыск проходил и в доме семьи его девушки; у соседа отобрали ноутбук; агент ФБР что-то вытаскивал из машины Катца, припаркованной у квартиры подруги.

Через пару дней очередь дошла до родителей Катца: его отцу позвонил агент ФБР и попытался завязать разговор, но тот отказался говорить без адвоката. Сотрудник бросил трубку и больше никогда не звонил. Досталось и брату: его вывели из рабочего офиса и несколько часов допрашивали в штаб-квартире бюро.

Катца уволили с работы, и еще пару месяцев он наблюдал за тем, как агенты являлись к каждому, кто хоть немного был с ним знаком. Его девушку уговорили участвовать в судебном процессе по делу WikiLeaks, несмотря на то, что она ничего не знала ни о самой организации, ни о связях с ней Джейсона Катца.

Катц так и не согласился на дачу показаний и всеми силами старался ускорить свой переезд в Исландию. Как только он покинул Штаты, предатель Ламо начал трубить о том, что Катц с позором бежал из страны, опасаясь судебного преследования.

Чтобы оформить визу в Исландию, Катц покорно отправил свои отпечатки пальцев в ФБР. Через несколько месяцев без лишних вопросов он получил разрешение на выезд и отправился на новое место работы, а затем вместе с исландским политиком и бывшим сотрудником WikiLeaks Биргиттой Йонсдоттир и другими активистами основал «Пиратскую партию».

На первых же парламентских выборах партия, выступающая за свободу в интернет-пространстве, набрала более пяти процентов голосов и заняла три депутатских кресла. На последних выборах в парламент Исландии в 2016 году за «пиратов» проголосовали 15 процентов избирателей, что дало им возможность взять 10 из 63 мест.

Джейсон Катц, сам того не подозревая, оказался у истоков создания самой успешной пиратской партии в мире, выступающей за открытое государство, легализацию наркотиков и порнографии, за мир, в котором граждане сами управляют своей страной.

Анастасия Евтушенко

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СМИ узнали о намерении США предъявить Ассанжу обвинения
Директор ЦРУ заподозрил WikiLeaks в работе на Россию
WikiLeaks опубликовала список смайликов ЦРУ
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:03 27 мая 2017

Самоубийственные аресты

За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
00:34 Сегодня

Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик

16:39 19 мая 2017

Названа самая вредная для психики соцсеть

20:42 26 мая 2017

Фонд «Дар» пригрозил газете «Собеседник» судом

Интернет и СМИ
 — 
00:03 19 мая 2017

«Они все чокнутые, эти русские»

Adidas, водка и сутенеры — что иностранные пользователи сети думают о россиянах
19:58 27 мая 2017

Дуров заявил о попытке взлома своей почты правительственными хакерами

08:00 19 мая 2017

Британец высыпал на мост 15 тысяч монет и показал реакцию прохожих

18:40 27 мая 2017

Enjoykin «заставил» Сергея Дружко объявить интернет-мобилизацию

Интернет и СМИ
 — 
00:03 25 мая 2017

Бей, души, убивай

Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
07:01 19 мая 2017

В американском шоу показали поединок рестлера Скалы и Трампа за пост президента

15:37 26 мая 2017

Энтео разработал православный кодекс для русских рэперов

18:09 26 мая 2017

Украинец подал в суд на Порошенко из-за запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Россия
Где ж русский дух?
Всеславянский съезд решает, как снова сделать Русь великой
Оттенки красного
Зачем коммунисты России воюют друг с другом
Убей меня нежно
Как распознать психопата внутри собственной семьи и что с этим делать
В Москве и ряде регионов объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Медведев похвастался тридцатью подтягиваниями в школьные годы
Жена депутата-миллиардера Андрея Скоча Елена ЛихачНедетский капитал
Сколько денег у жен и отпрысков российских политиков
В Москве цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время репетиции
Все материалы
Мир
Джон КеннедиГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Полиция задержала пятнадцатого подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере
Пентагон отказался признавать НАТО угрозой для России
В Миссисипи в результате стрельбы погибли восемь человек
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
Все материалы
Бывший СССР
Светлана ЛободаОни допоются!
Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья
Националисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе
Отправитель неизвестен
За что Эстония выдворила двух российских дипломатов
Два российских дипломата покинут Эстонию до конца мая
Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля»
Эстонский политик указала на маниакальность Таллина в поиске шпионов
Депутаты Рады потребовали зарегистрировать общину язычников в Киеве
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Александр Аузан: Налог на рост
Что превращает «нахлебников» в граждан
На все доля Господа
Как религиозные организации занимаются бизнесом и богатеют
Дефицит мировой пенсионной системы к 2050 году превысит 400 триллионов долларов
Сбербанк испытает дрон для перевозки наличных
Россия потребовала от Украины немедленно погасить проценты по евробондам
Кудрин предрек нефтяным ценам стагнацию до середины 2018 года
Все материалы
Бизнес
Тьма египетская
Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества
Рогозин доложил Путину о первом полете лайнера MC-21
Систематические ошибки
Юристы и эксперты усомнились в выводах АФК «Система»
РФПИ планирует заключить на Петербургском форуме сделки на 100 миллиардов рублей
В Минфине назвали несправедливым начисление акцизов импортерам вин задним числом
Появилось снятое с воздуха видео первого полета МС-21
Продажи автомобилей Lada в Европе выросли на 50 процентов
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
В Сеуле сообщили о запуске северокорейской ракеты
Морская авиация России получила первые два Су-30СМ производства 2017 года
Появилось видео испытаний Северной Кореей новой системы ПВО
«Иркут» рассказал о летчиках-испытателях нового авиалайнера
Все материалы
Наука и техника
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
В радиоактивный пепел
США оказались на грани ядерной катастрофы
Предложено неожиданное объяснение отсутствия внеземных цивилизаций
Микроволновку превратили в игровую приставку
Шутер Far Cry 5 официально анонсирован
Геоглиф в пустыне Наска, ПеруСами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
Все материалы
Спорт
Начудил
Как Федор Чудинов потерпел второе кряду поражение в профессиональной карьере
Тройной Жозе
Голы, странные пенальти, курьезы и травмы завершившейся Лиги Европы — видео
Джордж Гроувз и Федор Чудинов На британский флаг
Сможет ли Федор Чудинов увезти из Шеффилда титул чемпиона мира по боксу
Боярский прокомментировал увольнение Луческу из «Зенита»
Мужская сборная России по волейболу обыграла Эстонию и вышла на ЧМ
«СКА-Хабаровск» вышел в российскую футбольную премьер-лигу
«Зенит» отправил в отставку главного тренера
Все материалы
Культура
Страшно жить без воздуха
Канны-2017. День 11, последний: киллер с молотком и любовные страдания
К королеве на поклон
О чем рассказывают премьер-министры на частных встречах с Елизаветой II
Откуда текут слезы
Канны-2017. День 10: подрывная эротика Озона и взрывная этика Акина
«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Назван лауреат «Золотой пальмовой ветви»
Кобзон выступил в Луганске в честь Дня пограничника
Джамала защитила снявшего штаны во время ее выступления на «Евровидении» пранкера
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик
Фонд «Дар» пригрозил газете «Собеседник» судом
Дуров заявил о попытке взлома своей почты правительственными хакерами
Привет, жестокий мир
Боль, отчаяние и мужество в объективах самых талантливых молодых фотографов
Все материалы
Ценности
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Вышли мне денег!
Ferrari сестры последнего шаха Ирана и кабриолет Марлен Дитрих на вилле Эрба
Самолет Элвиса Пресли продали на аукционе за 430 тысяч долларов
Жюри премии «ТОП-5 АВТО» назвало «Автоперсону года»
Azzaro выпустил в честь Эгадских островов духи за 4,6 тысячи долларов
Пилоты Scuderia Ferrari наденут очки Ray-Ban
Норман Фостер рассказал в Лондоне об истории часов Cartier
Все материалы
Путешествия
Королевство вина и замков
Куда съездить и что посмотреть в Кастилии-Леоне
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Taxi with shop window dummy, Highway Route 66, Seligman, Arizona, USA Photographer: © Vnoucek, F.Роуд-трип под кантри-музыку
Как отправиться в автопутешествие по США: советы для начинающих
British Airways отменила все рейсы из Хитроу и Гатвика из-за компьютерного сбоя
Крупнейшая авиакомпания мира возобновила рейсы в Москву
МИД призвал россиян в Египте к осмотрительности после нападения на автобус
Вулкан посреди Атлантики
Почему остров огненных гор Лансароте называют одним из красивейших в мире
Все материалы
Из жизни
Не лайкай всуе
10 заповедей самой вредной для психики социальной сети в мире
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной
Полицейские застрелили полюбившегося финнам лосенка Дурашку
An antique shop owner naps on a chair outside his shop at a market in Beijing, China, Monday, Aug. 23, 2010. (AP Photo/Alexander F. Yuan)Сокровища за бесценок
Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Спасенной от морского льва девочке прописали антибиотики
Все материалы
Паровые танки
Пять увлекательных попыток построить паровую технику для войны
Тест-драйв японского брата «Дастера»
Как Nissan Terrano стал еще ближе к Renault Duster
Лучшее автомобильное видео мая
Две «Тойоты» врезаются друг в друга, британский спорткар соревнуется с самолетом и многое другое
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
Renault устроила первый публичный показ нового Megane RS
Skoda улучшила Superb
BMW представила скутер будущего
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы