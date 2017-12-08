Малолетний хакер покусился на аккаунт самого красивого кота интернета

Аккаунт одного из популярнейших животных в интернете — «самого красивого кота» по кличке Лил Баб (Lil Bub) был взломан малолетним хакером. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Mashable.

По словам создателя аккаунта и хозяина Лил Баба Майка Бридавски (Mike Bridavsky), кибервзломщик захватил профиль и принялся выкладывать странные ролики и проводить прямые трансляции. Также неизвестный сменил аватар страницы, описания и разместил заявление: «Если вы хотите получить свой аккаунт обратно, называйте меня папочкой».

Благодаря оперативному вмешательству администрации социальной сети аккаунт Лил Баба был восстановлен. «Его взломал подросток, сейчас все под контролем», — пояснил Бридавски.

A post shared by Lil BUB (@iamlilbub) on Dec 7, 2017 at 1:17pm PST

С журналистами Mashable связался причастный ко взлому аккаунта хакер. Он предоставил редакции скриншоты доступа к администрированию странички Лил Баба и заявил, что он не подросток. «Мне 11 лет» , — признался кибервзломщик.

Лил Баб — кот, на Instagram-аккаунт которого подписано более 1,7 миллиона человек. Животное пользуется популярностью среди пользователей из-за «необычайно красивой морды» и постоянно высунутого языка.