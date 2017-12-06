Девочка взяла интервью у котика и стала звездой

Десятилетняя Габи Дуэйн из Дублина решила взять интервью у своего кота по кличке Коко. Оно настолько понравилось отцу-сценаристу Полу, что тот решил сфотографировать записанное дочерью в тетради и поделиться этим со подписчиками в Twitter.

В результате интервью с Коко прославило и девочку, и питомца, а отец был вынужден признать, что дочь его перещеголяла.

— Paul (father of the more famous Gabi) Duane (@MrPaulDuane) 04 декабря 2017, 17:35

Я: Коко, можно я почешу тебя по головке?

Коко: Несомненно!

Я: А по спине?

Коко: Конечно.

Я: А по пузику?

Коко: ТЕБЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИКАСАТЬСЯ К МОЕМУ ПУЗИКУ!!!

Я: А лапки?

Коко: НЕТ!

Я: А хвостик?

Коко: Ни в коем случае!

Я: А попку?

Коко: ДА ЧТО С ТОБОЙ ТАКОЕ?! ЭТО ИНТЕРВЬЮ ОКОНЧЕНО!!!

Интервью превратило Габи в настоящую звезду. Пользователи отметили, что у девочки хорошее и совсем недетское чувство юмора, и предрекли ей больше будущее в литературе. От отца потребовали представить дебютантку и кота, который прервал интервью. Оказалось, что это кошка.

«Для тех, кто спрашивает, вот плохая фотография Коко (ее невозможно сфотографировать)».

— Paul (father of the more famous Gabi) Duane (@MrPaulDuane) 05 декабря 2017, 08:25

Владельцы кошек начали передавать Коко привет от собственных питомцев, в результате ответы под твитом Дуэйна превратились в ленту с кошками.

Интервью с Коко поделились более 50 тысяч пользователей, после чего отец Габи был вынужден признать, что дочь затмила его по популярности, и изменил свой ник в Twitter на «Пол (отец более известной Габи) Дуэйн».