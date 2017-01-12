Одинокий москвич Николай за год написал журналистке более 300 писем

Журналистка газеты «Московский комсомолец» Ева Меркачева рассказала о том, что на протяжении всего 2016 года получила более 300 рукописных посланий от одинокого москвича по имени Николай. Своей историей девушка поделилась в Facebook.

Журналист МК каждый день получает письма от одного человека. Буквы лежат отдельно друг от друга. Маньяк?? Опубликовано Anastasia Kurilova-Berseneva 10 января 2017 г.

По словам Меркачевой, каждое утро прошедшего года на ее рабочем месте в редакции появлялось письмо от загадочного читателя.

«Обычно он писал стихи на каждую мою статью, но не в каждом номере МК мои статьи, так что ему приходилось просто описывать свое житье-бытье. Делился своими впечатлениями от погоды, природы, событий в мире. И если честно, он был единственным читателем, который в письмах ничего не просил, не жаловался. В одном написал: "Даже странно, что у меня есть возможность писать вам письма в неограниченном количестве..."», — рассказала журналистка.

Она попыталась выяснить личность Николая, «пробить» его по обратному адресу и ФИО, указанных на конверте, но попытки не увенчались успехом. «Но он есть. И он пишет. Никогда в жизни я с ним не встречалась, не говорила с ним, но что-то привело его к желанию начать со мной односторонний диалог (...) а еще присылал вырезки с моими фото», — отметила Меркачева.

В итоге девушка решилась отправить ответное письмо на обратный адрес. «Даже понимая, что он [адрес] скорее всего фейковый, я поблагодарила его за все, извинялась, что не имею возможности отвечать, и пожелала счастливого Нового года», — написала она.

В заключение сотрудница МК призвала поддерживать одиноких людей и стремиться отдавать им тепло.

Друзья Меркачевой в комментариях к ее посту подискутировали о психическом состоянии автора писем. Некоторые предположили, что адресант — маньяк или тюремный заключенный. Но подавляющее большинство встало на сторону мужчины, признав, что «мир полон удивительных людей, вещей и событий».