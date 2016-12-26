Избитого за призыв соблюдать правила парковки москвича обвинили в стукачестве

Пользователи сети обратили внимание на пост об избиении москвича на Малой Бронной улице Москвы. Сообщение было опубликовано в Facebook-сообществе «Патриаршие».

Как утверждают администраторы группы, хозяева неправильно припаркованного автомобиля марки BMW избили жителя столицы за то, что тот попытался снять бумажку с номера машины. «Ищем свидетелей произошедшего! Если кто-то что-то видел, сообщите, как можно скорее», — говорилось в посте.

Также они добавили, что пострадавший уже написал заявление в полицию.

Пользователи социальной сети начали активно комментировать инцидент и посмеялись над экономными хозяевами дорогих автомобилей. «Парадокс Патриков. Дорогущее места с доругищими машинами и. Опс... они не находят денег заплатить за парковку. Нищеброды на бентли» (авторская орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»), — заметил один из них.

Некоторые возмутились действиями пострадавшего, отметив, что «избивать — это дикость», но и «совать нос не в свое дело» тоже неправильно. «Справедливость начинается с себя. Не критикуй. Не злись. Живи своей жизнью — честной по своим силам. Дети даже знают про "соринку в чужом глазу"», — заявил пользователь Gabriella Kompanevich.

«Не понимаю зачем взрослому мужику Бэтменом метаться к машинам и снимать бумажки? Какой то тоже мерзковатый поступок», — удивился другой юзер.

Большинство пользователей Facebook сошлись во мнении, что мужчине не стоило вмешиваться в жизнь других людей. «Стукачу прилетело», — заключили они.