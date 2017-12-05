Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы

Ведущая американской радиостанции National Public Radio Сара Маккаммон (Sarah McCammon) опубликовала в Twitter письмо, которое ее шестилетний сын написал Санта-Клаусу.

«Дорогой Санта. Санта, я делаю это только ради учебы. Я знаю, что твой список плохих дел пуст. И список добрых тоже пуст. И твоя жизнь пуста. Ты не знаешь, через что я прошел в своей жизни. Пока. С любовью, я не скажу тебе свое имя», — написал ребенок.

— Sarah McCammon NPR (@sarahmccammon) 03 декабря 2017, 23:47

Маккаммон назвала сына «шестилетним скептиком», а ее фолловеры предположили, что детям, сочиняющим подобные тексты, «суждено вырасти либо гением, либо серийным убийцей». Многие отметили, что мальчик, вероятнее всего, станет журналистом, как и его мать.

Также комментаторов поразило, что ребенок в столь раннем возрасте способен осознать тленность бытия. «"Твоя жизнь пуста" — лучшая часть», — обратили внимание они.

Некоторые заметили, что в его слоге чувствуется влияние философов и музыкантов, в частности Джонни Кэша, а именно его песни Proto. «Это очень грустно», — написал микроблогер @HardlyApathetic, отметив, что мальчик, вероятно, сидит на антидепрессанте Prozac.

Письмо ретвитнули 24 тысячи пользователей.