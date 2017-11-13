Американскую компанию обвинили в «убийстве духа Рождества»

Пользователи сети раскритиковали рекламу Amazon за «убийство духа Рождества», поскольку компания в своем ролике показала отца, который заказывает подарки для детей в интернет-магазине. На это обратило внимание издание CNet.

В Twitter появились многочисленные жалобы родителей, которым пришлось объяснять своим детям смысл рекламы. Многие признались, что были вынуждены выдумывать, будто Санта Клаус иногда выглядит так, как главный герой ролика.

«Санта Клаус и его эльфы, без сомнений, стараются принести подаркам мальчикам и девочкам по всему миру. А показанные в ролике — всего лишь еще один подарок от любящих родителей», — заявили в компании.

Издание отмечает, что подобные объяснения могут еще больше запутать детей, поскольку тогда у них возникнут вопросы по поводу авторства подарков.