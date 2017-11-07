Эффектная реклама старой Honda помогла американцу выручить миллион

Посетители развлекательного портала Reddit обратили внимание на рекламный ролик подержанного автомобиля Honda Accord 1996 года выпуска. Ролик был опубликован на YouTube-канале FulariousTV.

На видео, которое за сутки набрало более 480 тысяч просмотров, девушка под аккомпанемент пианино едет за рулем, а голос ведущего объясняет, что все люди разные и отличаются друг от друга. В то же время зрителям демонстрируются красивые виды: закат, море, природа и дорога, по которой едет Honda. «Роскошь — это состояние ума», — утверждается в конце ролика.

На Reddit видео собрало более 88 тысяч лайков и трех тысяч комментариев зрителей. Посетителей портала настолько впечатлила реклама автомобиля, что они подняли ценник подержанной Honda на eBay более чем в 40 раз — с 499 долларов до 20 тысяч долларов.