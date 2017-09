Рекламу одежды запретили из-за слишком сексуальных юных моделей

Фото: Pretty Little Thing

Британский орган по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority) запретил к показу проморолик коллекции летней одежды популярного онлайн-бренда Pretty Little Thing из-за полуголых юных моделей в кадре. Об этом сообщает The Sun.

В заключении организации говорится, что девушки «очень юного вида» предстали перед зрителями в нарядах, которые акцентируют внимание на груди и ягодицах.

Жалобу на ролик подал один из зрителей после того, как увидел рекламу по телевизору. По заверениям представителей бренда, двум моделям было 23 и 24 года, но проверяющие постановили, что те выглядят «младше 16 лет». Кроме того, специалисты разглядели явный сексуальный подтекст в рекламе.

В рекламе девушки в пустыне демонстрировали наряды для летних фестивалей. Представители проверяющего органа уточнили, что связались с брендом и настоятельно рекомендовали больше не экспериментировать с сексуальностью моделей, которые могут показаться несовершеннолетними.