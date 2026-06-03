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Забота о себе
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16:32, 3 июня 2026Забота о себе

Зависимым от соцсетей россиянам перечислили альтернативы быстрому дофамину

Гастроэнтеролог Сухарева: Из-за зависимости от соцсетей появляется тревога
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Россияне в поисках быстрого дофамина становятся зависимыми от соцсетей, сладостей, компьютерных игр и алкоголя, заявила гастроэнтеролог Ольга Сухарева. В своем Telegram-канале она назвала здоровые альтернативы такому времяпрепровождению.

Сухарева объяснила, что в таких занятиях головной мозг ищет облегчение в период перегрузки. Однако быстрый дофамин является вредным для организма. «После быстрого облегчения энергия моментально проседает вновь, возвращается тревога, появляется потребность повторить стимул», — написала доктор.

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Медленный дофамин, который, напротив, считается хорошим, получить значительно сложнее, если нервная система уже истощена, подчеркнула врач. Тем не менее приятные способы это сделать все же есть. Среди них Сухарева назвала душ, поездку на машине под музыку, прослушивание любимого трека, две-три минуты активных движений, нахождение под солнцем, разговор с реальным человеком и прогулку вокруг дома с каким-либо напитком.

Ранее офтальмолог Михаил Степанов рассказал, как защитить глаза от вреда смартфонов. Он посоветовал при использовании гаджетов делать перерыв каждые 20 минут на 20 секунд.

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