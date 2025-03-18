Офтальмолог раскрыл способы защитить глаза от вреда смартфонов

Офтальмолог Степанов: Использование смартфона может привести к близорукости

Усталость из-за длительного использования смартфона может стать причиной развития патологий глаз, рассказал врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Михаил Степанов. В беседе с «Лентой.ру» он также раскрыл способы защититься от вреда гаджетов.

Врач предупредил, что время использования смартфонов необходимо ограничивать не только детям, но и взрослым. Экраны интенсивно излучают голубой свет, который при постоянном использовании цифровых устройств может вызывать переутомление глаз, снижая контрастность изображения и увеличивая нагрузку на зрительную систему, подчеркнул врач.

«Также при длительной работе со смартфоном развивается синдром компьютерного зрения. Симптомы: сухость, покраснение, ощущение песка в глазах, размытость зрения. Это связано с тем, что при концентрации на экране мы моргаем примерно в 3 раза реже, чем обычно, что приводит к недостаточному увлажнению слизистой глаза», — объяснил врач.

Кроме того, добавил эксперт, долгое рассматривание экрана на близком расстоянии может вызвать спазм аккомодации, или ложную близорукость: оно заставляет мышцы, отвечающие за фокусировку, находиться в постоянном напряжении. Со временем это может привести к развитию миопии (близорукости), особенно у детей и подростков.

Россия находится на третьем месте в мире по распространенности миопии среди молодежи — 46,17 процента детей страдают от этой патологии. Это в том числе связано с увеличением времени, проводимого перед экранами Михаил Степанов врач-офтальмолог

Полной слепотой использование смартфона напрямую не грозит, но постоянная нагрузка на глаза без перерывов может существенно ухудшить зрение и спровоцировать хроническую усталость. Чтобы защитить глаза, врач посоветовал во время использования гаджетов и работы за компьютером каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть на объекты в разной удаленности. Он также призвал держать смартфон на расстоянии 30-40 сантиметров от глаз, использовать темную тему и режим защиты от синего света в настройках телефона, чаще моргать, гулять на свежем воздухе и регулярно посещать офтальмолога.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская назвала опасные причины появления звездочек в глазах. По ее словам, как правило, звездочки связаны с ортостатической гипотензией — снижением давления в течение первых трех минут после смены позы.