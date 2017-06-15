Упражнения с бревном

Слияние революционной борьбы и спорта всегда присутствовало в советском государственном нарративе. Физическая культура напрямую связывалась с эмоциями и чувствами и являлась частью образа нового человека. О том, как советская власть проводила политику внедрения физической культуры в общество, историк Сьюзан Грант рассказывает в статье, опубликованной в журнале History of Sport.

Одержимость большевиков пониманием «настроений» народа хорошо задокументирована в работах историков. Государство постоянно пыталось понять, о чем думает и чем живет простой гражданин, хотело буквально залезть в его душу. Но немало интереса уделялось и физической сфере существования советского человека. Вовлеченность в спорт и физкультуру показывало веру и преданность гражданина коммунистическим идеалам.

Эту приверженность необходимо было демонстрировать на публике. Участие в спортивных мероприятиях, парадах, равно как и соблюдение личной гигиены, правильное питание и выполнение физических упражнений составляло немалую часть образа «хорошего», активного большевика. Короче говоря, «в здоровом теле — здоровый дух».

Что делать?

Знания принципов марксизма-ленинизма и понимания смысла большевистского проекта было недостаточно для построения коммунистического государства: гражданин Страны Советов должен был принять революционную философию и психологию целиком. Ленин и партия хотели создать новый социалистический мир, населенный новыми советскими людьми, которые должны были быть готовы в любой момент выполнить любую директиву власти.

Прообразом такого человека выступал Рахметов из романа Николая Чернышевского «Что делать?». Его аскетичный и воздержанный образ жизни должен был вдохновлять строителя коммунизма 1920-х годов. В частности, Рахметов стремился преобразить свое тело, поэтому занимался физкультурой.

Утопические идеи, описанные в романе, сильно повлияли на русское революционное мышление конца XIX — начала XX веков. Ленин тоже любил активное времяпровождение: катался на коньках, велосипеде и лыжах. Но делал он это вовсе не из революционных побуждений, а просто потому, что ему это нравилось. Однако в советской мифологии этому факту не придавалось особого значения. Любовь вождя к спорту и физическим упражнениям объяснялась официальной пропагандой как попытка улучшить свою работоспособность, физическую силу и, что особенно важно, укрепить себя для революционной борьбы.

Физкультурный парад на Красной площади, Москва, 1939 год Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Будучи главой государства, Ленин пытался на своем примере показать, как должен вести себя «новый человек». Его рабочая этика и дисциплина, как он надеялся, преобразит не только подчиненных, но и народ в целом. После смерти вождя культ Ленина эксплуатировал добродетели этого человека, возводя его в ранг святого и зачастую противореча тому, каким он был на самом деле.

Личный интерес Ленина к физической культуре демонстрировался властью в прямой связи с государственной политикой, марксизмом-ленинизмом. Несмотря на т, что Маркс и Ленин не написали ни одной серьезной работы, посвященной спорту, личные увлечения последнего приводились как обоснования необходимости для каждого советского гражданина быть тренированным и подтянутым — разумеется, для нужд построения коммунизма.

Например, в своей книге о Ленине, здоровье представителей рабочего класса и физкультуре Григорий Деметр подчеркивал, что вождь мирового пролетариата говорил о «первостепенной важности» тренированного тела для большевика-революционера, ведь он должен быть всегда готов к борьбе, аресту и ссылке. «Ленин, физическая культура и революция тесно связаны», — добавлял он. Это утверждение было стереотипным для официального советского нарратива.

Однако в руководстве партии практика поддержания своего тела в форме не была широко распространена, как и приверженность ленинской рабочей дисциплине. Заседания в европейских кафе, когда они жили в изгнании, и последующие тяжелые годы гражданской войны не способствовали здоровому образу жизни. Если Ленин и хотел воспитать в своих соратниках это качество на собственном примере, у него ничего не вышло.

Тем не менее пропаганда утверждала, что идеи вождя «определили задачи и цели коммунистического воспитания подрастающего поколения, принципы и методы изучения вопроса, а также проблемы, касающиеся образования, морали, эстетики и физической культуры». Советские авторы твердили, что классики марксизма-ленинизма заложили базис классического партийного понимания «социальной сущности» физкультуры, и только марксистско-ленинистская методология позволила «в полной мере определить наиболее эффективный путь для последующего развития спорта в зарождающемся коммунистическом обществе». Более того, работы Ленина, посвященные коммунистическому воспитанию, якобы показали ценность этих практик для построения светлого будущего. Грубо говоря, успех советской физической культуры и спорта приписывался исключительно ему и идеям марксизма-ленинизма.

Дело государственной важности

Когда большевики пришли к власти, они унаследовали страну, разоренную гражданской войной. Перипетии того времени плохо отразились на физическом состоянии и так не очень здорового народа. Десятки тысяч болели тифом, туберкулезом, холерой и другими заболеваниями. Свою лепту в сложившееся положение дел внесли засуха, голод и массовая миграция. Так что вопрос о том, удастся ли большевикам удержать власть, был в немалой степени связан с тем, получится ли у них улучшить благосостояние, а соответственно и состояние здоровья населения.

С 1917 года проблемами физической культуры занимался Всеобуч — организация по всеобщему военному обучению, в задачи которого входила военная подготовка гражданской молодежи. По словам его главы Николая Подвойского, создание ведомства отражало идеи Маркса и Ленина о необходимости спорта и физических нагрузок для человека революционной эпохи.

Слабая, больная и разочарованная во всем молодежь стала большой проблемой для государства в 1920-х годах. Высший совет физической культуры и спорта, основанный в 1923 году, искал способы конвертации энергии и эмоций масс в организованный пролетарский спорт — так Ленин и его соратники пытались оказать влияние на то, как молодые люди проводят свободное время.

На третьем съезде комсомола в 1920 году вождь мирового пролетариата призывал молодежь получать необходимые знания и усваивать моральные качества, необходимые для построения нового социалистического общества. В рамках этого он подчеркивал важность пропаганды гигиены, физических упражнений и дисциплины.

Прыгунья с шестом Милица Голдобина Фото: В. Красинская / РИА Новости В 1924 году на соревнованиях в Москве Милица установила мировой рекорд по прыжкам с шестом: 2, 25 метра. В 1928 году она вновь улучшила мировой рекорд в прыжках с шестом: 2,29 метра.

Но ключевыми фигурами в развитии советского спорта и физической культуры оставались Подвойский и Николай Семашко — врач и близкий друг Ленина, нарком здравоохранения. Семашко продвигал идеи профилактики заболеваний и важности физических упражнений. Тем не менее именно Ленина называли «отцом советской физической культуры» — якобы именно он поставил основополагающие задачи в этой сфере перед страной и ее руководством.

Интересно, что в спорте большевики не имели в виду его буржуазную сторону — рекорды и соревнования. В задачи советского спорта входило обеспечение здорового образа жизни пролетариев. К соревнованиям власть относилась неодобрительно, официальную поддержку они получили только в конце 1920-х годов.

В пику превалирующему в Европе мнению о том, что спорт — дело не женское, в Советской России и СССР к занятиям спортом активно привлекались представительницы женского пола. Национальные меньшинства и крестьян также побуждали участвовать в спортивных мероприятиях.

Сверхлюди

Как уже говорилось, основной целью советской политики в отношении физической культуры было продвижение коммунистических идеалов в общество и создание образа физически здорового человека, с которым сможет себя ассоциировать каждый гражданин. Спорт пропагандировался повсюду: в школе, на работе, в местах отдыха, на военной службе и вообще везде. Граждан агитировали заниматься физкультурой в рамках большого советского проекта.

Не все, впрочем, участвовали в этом проекте с энтузиазмом. Например, рабочие, устававшие во время работы на фабрике, редко с радостью встречали призывы идти на демонстрацию физкультурников. Один из них вспоминал: «Однажды я на нее сходил… И что получил? Я просто есть хочу». Но все это было неважно для молодой советской власти, прежде всего был необходим коллективный образ подтянутого спортивного пролетария, который она получала благодаря парадам и демонстрациям.

К 1930-м годам новые советские мужчина и женщина приобрели почти сверхчеловеческий статус. Изображения сильных и здоровых спортсменов показывали динамику движения страны по пути к коммунизму и революционную приверженность физической культуре. Новый советский человек 30-х годов был более развитой версией своего предшественника из 20-х — воплощением идеала, заданного в то время: чистым, умным, здоровым и политически подкованным. Новыми его чертами стали выносливость, настойчивость, готовность к самопожертвованию и способность контролировать свои и чужие эмоции.