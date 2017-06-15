Упражнения с бревном

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Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом

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Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 год
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 год
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Слияние революционной борьбы и спорта всегда присутствовало в советском государственном нарративе. Физическая культура напрямую связывалась с эмоциями и чувствами и являлась частью образа нового человека. О том, как советская власть проводила политику внедрения физической культуры в общество, историк Сьюзан Грант рассказывает в статье, опубликованной в журнале History of Sport.

Одержимость большевиков пониманием «настроений» народа хорошо задокументирована в работах историков. Государство постоянно пыталось понять, о чем думает и чем живет простой гражданин, хотело буквально залезть в его душу. Но немало интереса уделялось и физической сфере существования советского человека. Вовлеченность в спорт и физкультуру показывало веру и преданность гражданина коммунистическим идеалам.

Эту приверженность необходимо было демонстрировать на публике. Участие в спортивных мероприятиях, парадах, равно как и соблюдение личной гигиены, правильное питание и выполнение физических упражнений составляло немалую часть образа «хорошего», активного большевика. Короче говоря, «в здоровом теле — здоровый дух».

Что делать?

Знания принципов марксизма-ленинизма и понимания смысла большевистского проекта было недостаточно для построения коммунистического государства: гражданин Страны Советов должен был принять революционную философию и психологию целиком. Ленин и партия хотели создать новый социалистический мир, населенный новыми советскими людьми, которые должны были быть готовы в любой момент выполнить любую директиву власти.

Прообразом такого человека выступал Рахметов из романа Николая Чернышевского «Что делать?». Его аскетичный и воздержанный образ жизни должен был вдохновлять строителя коммунизма 1920-х годов. В частности, Рахметов стремился преобразить свое тело, поэтому занимался физкультурой.

Утопические идеи, описанные в романе, сильно повлияли на русское революционное мышление конца XIX — начала XX веков. Ленин тоже любил активное времяпровождение: катался на коньках, велосипеде и лыжах. Но делал он это вовсе не из революционных побуждений, а просто потому, что ему это нравилось. Однако в советской мифологии этому факту не придавалось особого значения. Любовь вождя к спорту и физическим упражнениям объяснялась официальной пропагандой как попытка улучшить свою работоспособность, физическую силу и, что особенно важно, укрепить себя для революционной борьбы.

Будучи главой государства, Ленин пытался на своем примере показать, как должен вести себя «новый человек». Его рабочая этика и дисциплина, как он надеялся, преобразит не только подчиненных, но и народ в целом. После смерти вождя культ Ленина эксплуатировал добродетели этого человека, возводя его в ранг святого и зачастую противореча тому, каким он был на самом деле.

Личный интерес Ленина к физической культуре демонстрировался властью в прямой связи с государственной политикой, марксизмом-ленинизмом. Несмотря на т, что Маркс и Ленин не написали ни одной серьезной работы, посвященной спорту, личные увлечения последнего приводились как обоснования необходимости для каждого советского гражданина быть тренированным и подтянутым — разумеется, для нужд построения коммунизма.

Например, в своей книге о Ленине, здоровье представителей рабочего класса и физкультуре Григорий Деметр подчеркивал, что вождь мирового пролетариата говорил о «первостепенной важности» тренированного тела для большевика-революционера, ведь он должен быть всегда готов к борьбе, аресту и ссылке. «Ленин, физическая культура и революция тесно связаны», — добавлял он. Это утверждение было стереотипным для официального советского нарратива.

Однако в руководстве партии практика поддержания своего тела в форме не была широко распространена, как и приверженность ленинской рабочей дисциплине. Заседания в европейских кафе, когда они жили в изгнании, и последующие тяжелые годы гражданской войны не способствовали здоровому образу жизни. Если Ленин и хотел воспитать в своих соратниках это качество на собственном примере, у него ничего не вышло.

Тем не менее пропаганда утверждала, что идеи вождя «определили задачи и цели коммунистического воспитания подрастающего поколения, принципы и методы изучения вопроса, а также проблемы, касающиеся образования, морали, эстетики и физической культуры». Советские авторы твердили, что классики марксизма-ленинизма заложили базис классического партийного понимания «социальной сущности» физкультуры, и только марксистско-ленинистская методология позволила «в полной мере определить наиболее эффективный путь для последующего развития спорта в зарождающемся коммунистическом обществе». Более того, работы Ленина, посвященные коммунистическому воспитанию, якобы показали ценность этих практик для построения светлого будущего. Грубо говоря, успех советской физической культуры и спорта приписывался исключительно ему и идеям марксизма-ленинизма.

Дело государственной важности

Когда большевики пришли к власти, они унаследовали страну, разоренную гражданской войной. Перипетии того времени плохо отразились на физическом состоянии и так не очень здорового народа. Десятки тысяч болели тифом, туберкулезом, холерой и другими заболеваниями. Свою лепту в сложившееся положение дел внесли засуха, голод и массовая миграция. Так что вопрос о том, удастся ли большевикам удержать власть, был в немалой степени связан с тем, получится ли у них улучшить благосостояние, а соответственно и состояние здоровья населения.

С 1917 года проблемами физической культуры занимался Всеобуч — организация по всеобщему военному обучению, в задачи которого входила военная подготовка гражданской молодежи. По словам его главы Николая Подвойского, создание ведомства отражало идеи Маркса и Ленина о необходимости спорта и физических нагрузок для человека революционной эпохи.

Слабая, больная и разочарованная во всем молодежь стала большой проблемой для государства в 1920-х годах. Высший совет физической культуры и спорта, основанный в 1923 году, искал способы конвертации энергии и эмоций масс в организованный пролетарский спорт — так Ленин и его соратники пытались оказать влияние на то, как молодые люди проводят свободное время.

На третьем съезде комсомола в 1920 году вождь мирового пролетариата призывал молодежь получать необходимые знания и усваивать моральные качества, необходимые для построения нового социалистического общества. В рамках этого он подчеркивал важность пропаганды гигиены, физических упражнений и дисциплины.

Но ключевыми фигурами в развитии советского спорта и физической культуры оставались Подвойский и Николай Семашко — врач и близкий друг Ленина, нарком здравоохранения. Семашко продвигал идеи профилактики заболеваний и важности физических упражнений. Тем не менее именно Ленина называли «отцом советской физической культуры» — якобы именно он поставил основополагающие задачи в этой сфере перед страной и ее руководством.

Интересно, что в спорте большевики не имели в виду его буржуазную сторону — рекорды и соревнования. В задачи советского спорта входило обеспечение здорового образа жизни пролетариев. К соревнованиям власть относилась неодобрительно, официальную поддержку они получили только в конце 1920-х годов.

В пику превалирующему в Европе мнению о том, что спорт — дело не женское, в Советской России и СССР к занятиям спортом активно привлекались представительницы женского пола. Национальные меньшинства и крестьян также побуждали участвовать в спортивных мероприятиях.

Сверхлюди

Как уже говорилось, основной целью советской политики в отношении физической культуры было продвижение коммунистических идеалов в общество и создание образа физически здорового человека, с которым сможет себя ассоциировать каждый гражданин. Спорт пропагандировался повсюду: в школе, на работе, в местах отдыха, на военной службе и вообще везде. Граждан агитировали заниматься физкультурой в рамках большого советского проекта.

Не все, впрочем, участвовали в этом проекте с энтузиазмом. Например, рабочие, устававшие во время работы на фабрике, редко с радостью встречали призывы идти на демонстрацию физкультурников. Один из них вспоминал: «Однажды я на нее сходил… И что получил? Я просто есть хочу». Но все это было неважно для молодой советской власти, прежде всего был необходим коллективный образ подтянутого спортивного пролетария, который она получала благодаря парадам и демонстрациям.

К 1930-м годам новые советские мужчина и женщина приобрели почти сверхчеловеческий статус. Изображения сильных и здоровых спортсменов показывали динамику движения страны по пути к коммунизму и революционную приверженность физической культуре. Новый советский человек 30-х годов был более развитой версией своего предшественника из 20-х — воплощением идеала, заданного в то время: чистым, умным, здоровым и политически подкованным. Новыми его чертами стали выносливость, настойчивость, готовность к самопожертвованию и способность контролировать свои и чужие эмоции.

Михаил Карпов

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