Российская прыгунья в длину Клишина выиграла турнир в Австрии

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина одержала победу на турнире Golden Roof Challenge в австрийском Инсбруке. Об этом сообщает «Советский спорт».

Клишина показала итоговый результат 6,48 метра и заняла первое место. Второй стала представительница Украины Кристина Гришутина (6,31 метра), третьей — Сара Лаггер из Австрии (6,13 метра).

Следующее соревнование, в котором выступит 26-летняя Клишина, — этап «Бриллиантовой лиги» в Осло. Старты пройдут 15 июня.

В конце декабря Клишина оказалась в числе первых россиян, допущенных до выступлений на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) подали более 80 отечественных спортсменов. Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за регулярных случаев употребления допинга остается в силе.

Клишина стала единственной россиянкой, участвовавшей в легкоатлетических соревнованиях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но не сумела завоевать медаль. Она избежала санкций IAAF, так как на протяжении долгого времени жила и тренировалась на территории США.