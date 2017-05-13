Шубенков занял пятое место на первом международном турнире после отстранения

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял пятое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае — первом международном турнире после дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.
Дистанцию в 110 метров с барьерами спортсмен преодолел за 13,35 секунды. Победителем стал Омар Маклеод из Ямайки, финишировавший с результатом 13,09 секунды.
Шубенков выступал на соревнованиях под нейтральным флагом.
11 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) позволила Шубенкову и еще шести россиянам выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
Индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов. В конце декабря прошлого года разрешения на выступления под нейтральным флагом получили прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова.
6 февраля IAAF оставила в силе бессрочную дисквалификацию ВФЛА. Таким образом, российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях.