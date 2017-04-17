Президент ВФЛА исключил выступление россиян под своим флагом на ЧМ-2017

Российские легкоатлеты смогут выступать на чемпионате мира-2017 в Лондоне только под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Так как ВФЛА отстранена, единственное решение этого вопроса — выступление под флагом Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Никаких других вариантов у нас нет. На совете IAAF летом эта тема подниматься уже не будет», — сказал Шляхтин.

11 апреля IAAF разрешила выступать на соревнованиях под нейтральным флагом семерым россиянам. Среди них — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и действующая чемпионка планеты в прыжках в высоту Мария Кучина.

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В начале февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА. Таким образом, российские спортсмены до сих пор не могут быть представлены на международных соревнованиях под своим национальным флагом.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.