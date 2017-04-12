Жуков назвал решение IAAF по российским легкоатлетам дискриминацией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил неудовлетворение в связи с решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить российских спортсменов до выступления на соревнованиях под нейтральным флагом. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Мне непонятно, почему такое решение — допустить под нейтральным флагом. Это некая дискриминация, я считаю. Но спортсмен должен выступать, поэтому решение допустить хотя бы семерых — это уже хорошо. Лучше выступать так, чем не выступать. Все знают, что это наши спортсмены. Будем выяснять, почему не допустили остальных», — заявил Жуков.

Он отметил, что недопущенным к соревнованиям атлетам будет оказана всесторонняя, в том числе финансовая, поддержка.

11 апреля IAAF разрешила выступать на соревнованиях под нейтральным флагом семерым россиянам. Среди них оказались чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.

В начале февраля IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, отечественные спортсмены до сих пор не могут быть представлены на международных соревнованиях под флагом России.