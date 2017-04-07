Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал двух российских тренеров

Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил тренеров по легкой атлетике россиян Алексея Мельникова и Владимира Казарина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил юрист Артем Пацев. Его слова приводит ТАСС.

«Мельников и Казарин дисквалифицированы пожизненно», — сказал Пацев.

В январе 2016 года Владимир Казарин по решению комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике был отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Причиной послужил допинг-скандал вокруг подопечной тренера — Лилии Шобуховой.

Казарин обвинялся в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда.

В ноябре 2015 года комиссия WADA рекомендовала пожизненно отстранить нескольких спортсменов и тренеров, в числе которых были Мельников и Казарин, за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года.