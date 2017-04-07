Российскую легкоатлетку Поистогову дисквалифицировали на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года дисквалифицировал российскую легкоатлетку Екатерину Поистогову (Завьялову). Об этом сообщил адвокат спортсменки Артем Пацев. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Поистогова дисквалифицирована на два года, это минимальный срок. Она дисквалифицирована на основе записей, сделанных информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлией Степановой. Дисквалификация истекает в августе 2017 года», — сказал Пацев.

13 ноября 2015 года Поистогова была рекомендована комиссией WADA к пожизненной дисквалификации за систематическое применение допинга, о котором сообщалось в фильме немецкого телеканала ARD. В тот же день совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение на неопределенный срок отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) от международных соревнований, в том числе и от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В 2012 году Поистогова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в беге на 800 метров.