Спорт
 

Российскую легкоатлетку Поистогову дисквалифицировали на два года

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Екатерина Поистогова
Екатерина Поистогова

Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года дисквалифицировал российскую легкоатлетку Екатерину Поистогову (Завьялову). Об этом сообщил адвокат спортсменки Артем Пацев. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Поистогова дисквалифицирована на два года, это минимальный срок. Она дисквалифицирована на основе записей, сделанных информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлией Степановой. Дисквалификация истекает в августе 2017 года», — сказал Пацев.

13 ноября 2015 года Поистогова была рекомендована комиссией WADA к пожизненной дисквалификации за систематическое применение допинга, о котором сообщалось в фильме немецкого телеканала ARD. В тот же день совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение на неопределенный срок отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) от международных соревнований, в том числе и от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

В 2012 году Поистогова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне в беге на 800 метров.

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