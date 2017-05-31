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Тренер «Спартака» оценил перспективы клуба на исключение из КХЛ

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Вадим Епанчинцев
Вадим Епанчинцев

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Вадим Епанчинцев назвал невозможным исключение команды из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Вы сами видите посещаемость. Даже в прошлом сезоне клуб не вошел в плей-офф, но болельщики всегда были на трибунах. Еще учтите, что с переездом в "ВТБ Ледовый дворец" у нас будет большой новый стадион. Так что вылет из КХЛ нам не угрожает. Мы порадуем болельщиков интересной результативной игрой», — рассказал специалист.

24 мая из состава КХЛ были исключены новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак». Одной из причин такого решения стала низкая посещаемость игр с участием команд.

Епанчинцев возглавил «Спартак» 20 апреля. В минувшем сезоне красно-белые заняли 13-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не сумели пробиться в плей-офф.

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