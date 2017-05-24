Новокузнецкий «Металлург» исключен из состава КХЛ

Новокузнецкий «Металлург» исключен из числа участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решением совета директоров организации. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Подробности не уточняются. Команда выступала в лиге с момента ее основания в 2008 году. Клуб из Новокузнецка ни разу не выходил в плей-офф Кубка Гагарина. Лучший результат «Кузни» — 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко 16 мая заявил, что оптимальное количество клубов в КХЛ — 24. Он отметил, что оптимизация состава позволит решить вопрос сокращения расходов, которые идут на компенсации игрокам. В прошлом сезоне в лиге выступало рекордное количество команд — 29.

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 стартует 21 августа и завершится 17 февраля.