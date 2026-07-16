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17:16, 16 июля 2026Силовые структуры

Россиянин угрожал госслужащему из-за его национальности

Житель Магаданской области угрожал госслужащему из-за его национальности
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Магаданской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал госслужащему из-за его национальности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 9 июня обвиняемый в фойе одного из административных зданий города в присутствии посторонних высказал в адрес государственного служащего оскорбления по национальному признаку, сопроводив их угрозой применения физического насилия. Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Магаданской области.

Дело возбудили по статье 282 УК РФ («Публичные действия, унижающие достоинство человека по признаку национальности»). Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Волгограде задержали военблогера Егора Гузенко с позывным Тринадцатый по делу об экстремизме.

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