Бывший тренер сборной России раскритиковал «оголтелые нападки» на судей в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков раскритиковал «оголтелые нападки» на судей, обслуживающих матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Меня просто убивают оголтелые нападки на судейский корпус. А ведь арбитры входят в проект под названием "Континентальная хоккейная лига". И мы все вместе должны развиваться, поддерживать друг друга, а не спускать всех собак на ближнего», — заявил он, подчеркнув, что арбитры не помогали санкт-петербургскому СКА в финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

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«У меня есть радость за ребят из СКА. Это ведь мой бывший клуб. И я знаю, чего стоит чемпионство. Это большой труд, который был проделан в Санкт-Петербурге. Не судейство помогает в том, чтобы побеждать. А только работа и характер», — отметил Быков.

СКА обыграл «Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина с общим счетом 4:1. После четвертого матча разразился судейский скандал. Решающая шайба в этой встрече была заброшена после удаления нападающего магнитогорцев Даниса Зарипова. СКА реализовал большинство благодаря Динару Хафизуллину, который оказался самым расторопным на добивании. После броска от синей линии шайба попала в голову голкиперу «Магнитки» Василию Кошечкину, после чего он упал на лед, однако судьи встречу не остановили.

За годы тренерской карьеры Быков работал с московским ЦСКА, сборной России, уфимским «Салаватом Юлаевым» и СКА. Он дважды побеждал на чемпионате мира и в Кубке Гагарина.