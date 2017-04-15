Хоккеист «Магнитки» Зарипов назвал происходящее на льду в матче со СКА балетом

Хоккеист магнитогорского Металлурга Данис Зарипов раскритиковал судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА, назвав происходящее на льду балетом. Слова Зарипова приводит «Советский Спорт».

Заработав удаление после атаки игрока, не владеющего шайбой, Зарипов отправился на скамейку штрафников, где в нецензурной форме прокомментировал эпизод: «Балет устроили!», — отметил 36-летний форвард.

Ранее 14 апреля СКА обыграл «Магнитку» со счетом 3:2. Решающая шайба петербуржцев была заброшена в большинстве после удаления Зарипова. СКА ведет в серии 3-1, следующая встреча состоится в Магнитогорске 16 апреля.

Зарипов выступает за «Металлург» с 2013 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 56 матчей, в которых отметился 16 шайбами и 29 передачами.