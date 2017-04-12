СКА обыграл «Металлург» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 12 апреля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Основное время матча закончилось вничью 1:1. У СКА отличился Андрей Зубарев (25-я минута), за «Магнитку» забил Денис Казионов (40-я).

В первом овертайме команды не сумели забить. На 13-й минуте второго дополнительного периода решающую шайбу забросил Евгений Дадонов. Счет в серии — 2:1 в пользу СКА.

10 апреля «Металлург» обыграл СКА на своей площадке и сравнял счет в серии. Первая встреча завершилась победой петербуржцев.

Серия продолжится в Санкт-Петербурге, следующий матч состоится 14 апреля.