СКА обыграл «Металлург» и повел 3-1 в финале Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в пятницу, 14 апреля, и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе СКА отличились Динар Хафизуллин (23-я минута, 53-я) и Андрей Зубарев (42-я). У «Магнитки» шайбы забросили Виктор Антипин (1-я) и Оскар Оскала (35-я).

СКА повел в серии 3-1 и может выиграть трофей уже в следующем матче, который пройдет в Магнитогорске 16 апреля. Предыдущая встреча состоялась в Санкт-Петербурге 12 апреля, хозяева одержали победу во втором овертайме — 2:1.

«Металлург» — действующий чемпион Кубка Гагарина. В прошлогоднем финале магнитогорцы обыграли столичный ЦСКА.